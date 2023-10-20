РФ задействует все возможные политико-дипломатические каналы, чтобы служивший в дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка, которому устраивали овации в парламенте Канады, "понёс справедливое наказание".

Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Ранее в РФ предъявили заочное обвинение Хунка, которому аплодировали в канадском парламенте во время визита Владимира Зеленского в Оттаву. К настоящему времени Следком РФ обвинил его в геноциде мирных жителей СССР в годы Второй мировой войны. Решается вопрос об объявлении Хунка в международный розыск. Из РФ были направлены соответствующие запросы в Канаду, Польшу и Беларусь.

"Тот факт, что Ярослав Хунка, а, возможно, и другие эсэсовцы сумели избежать заслуженного наказания, является откровенной насмешкой над правосудием", — отметил Зайцев.

По словам Зайцева, в Москве особо не надеются, что официальная Оттава выдаст Хунка.

"Но мы все равно задействуем все возможные политико-дипломатические, публичные каналы, чтобы его постигло справедливое наказание", — утверждает Зайцев.

Напомним, в сентябре в парламент Канады пригласили ветерана дивизии СС "Галичина" Хунка, где ему аплодировали все собравшиеся, включая Владимира Зеленского и Джастина Трюдо. После этого начался скандал в СМИ, возмутились еврейские организации и власти Польши. Посол Польши потребовал извинений за появление в парламенте Канады ветерана дивизии "Галичина".

Вскоре спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с чествованием эсэсовца.

"Страна" подробно разбирала этот громкий скандал.