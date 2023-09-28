Канадский Университет Альберты вернул пожертвование в размере 30 000 канадских долларов (около 22 тысяч американских), полученное им от семьи Ярослава Хунка.

Об этом сообщают канадские медиа.

Вуз заявил, что сожалеет о любом вреде, который он мог причинить, приняв пожертвование от имени эсэсовца.

Пожертвование семья Хунка сделала в 2019 году, оно было направлено Канадскому институту украинских исследований при университете. Согласно информационному бюллетеню вуза за 2020 год, деньги внесли сыновья Хунка Мартин и Питер "на добрую память о родителях Ярославе и Маргарите Хунка". Пожертвование ушло на исследование деятельности двух "лидеров подпольной Украинской католической церкви": кардинала Иосифа Слипого и митрополита Андрея Шептицкого (к слову, некоторые военные историки считают их нацистскими коллаборантами).

"Университет признает и сожалеет о причиненном непреднамеренном вреде", — говорится в заявлении вице-президента университета Верна Ю.

"От имени университета я хочу выразить нашу приверженность борьбе с антисемитизмом в любом его проявлении, включая то, как Холокост продолжает находить отклик в настоящем", – добавила Ю.

После того как стало известно о прошлом ветерана дивизии СС, университет начал проверку процедуры пожертвований на предмет их соответствия ценностям учебного заведения.

Вчера премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал чествование ветерана дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады "чудовищным надругательством" над памятью о жертвах Холокоста и других, пострадавших от нацизма.

Мы подробно разбирали резонансный скандал с овациями в честь эсэсовца в парламенте.