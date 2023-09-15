Украинскую телеведущую Марию Ефросинину в РФ заочно приговорили к семи годам колонии по делу о распространении "фейков" о российской армии.

Об этом пишут российские СМИ.

Ранее в РФ Ефросинина была заочно арестована, объявлена в розыск и внесена в список "экстремистов".

Напомним, россияне заочно арестовали телеведущую Марию Ефросинину еще в апреле 2022 года на основании сообщений Ефросининой в соцсетях.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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