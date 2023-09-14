Экс-министр здравоохранения Максим Степанов арестован заочно по делу о присвоении средств "Полиграфкомбината"
Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал бывшего министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.
Степанов проходит по делу о присвоении и легализации полумиллиарда гривен госпредприятия "Полиграфкомбинат", где он был директором 10 лет назад.
Схема незаконного обогащения касалась махинации с паспортами.
Сам Степанов сейчас находится в одной из стран Евросоюза.
После решения суда о заочном аресте, экс-министра могут объявить в международный розыск и подать запрос на его экстрадицию.
Ранее бывший глава Минздрава Степанов рассказал о новом нелегальном бизнесе — подделке паспортов.
Напомним, перед своим назначением на пост начальника Минздрава директор "Полиграфкомбината "Украина" Степанов стал победителем конкурса на должность губернатора Одесской области.
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