Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал бывшего министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.

Степанов проходит по делу о присвоении и легализации полумиллиарда гривен госпредприятия "Полиграфкомбинат", где он был директором 10 лет назад.

Схема незаконного обогащения касалась махинации с паспортами.

Сам Степанов сейчас находится в одной из стран Евросоюза.

После решения суда о заочном аресте, экс-министра могут объявить в международный розыск и подать запрос на его экстрадицию.

Ранее бывший глава Минздрава Степанов рассказал о новом нелегальном бизнесе — подделке паспортов.

Напомним, перед своим назначением на пост начальника Минздрава директор "Полиграфкомбината "Украина" Степанов стал победителем конкурса на должность губернатора Одесской области.

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