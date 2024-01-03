Прокуратура опубликовала фото последствий ночных обстрелов Харькова российскими ракетами С-300.

Сообщается, что удар наносился по гражданской инфраструктуре Основянского района Харькова.

Частично разрушена школа, поврежден детсад. В жилых домах выбиты окна. Жертв и пострадавших нет. Одного мужчину деблокировали из его дома.

Фото прокуратуры Харьковской области

Напомним, что поздно вечером 2 января Харьков второй раз за день подвергся ракетной атаке. Пострадала гражданская инфраструктура.

Утром 2 января Харьков также был атакован. Российская армия ударила по Харькову "Искандерами".

Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия вчера нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева. Также был атакован Харьков. Были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов на всю историю войны.

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