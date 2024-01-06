Утром, 6 января, российские военные атаковали Тягинскую общину Херсонской области. В результате уничтожены сельсовет и модульные домики переселенцев.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Из-за обстрелов есть значительные разрушения. В частности, уничтожено здание сельсовета, модульные домики, где проживали внутренне перемещенные лица, склад с гуманитарной помощью, а также частные автомобили" - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью российские военные обстреляли город Покровск Донецкой области. В результате обстрела повреждено админздание. Есть пострадавшие.

Война в Украине идет уже 682-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. У россиян был частичный успех у Хромово под Бахмутом и на севере от Авдеевки. Также россияне активизировали штурм Авдеевки. ГУР Украины заявило о своем рейде в Белгородскую область и нанесенных армии РФ потерях. США заявили, что будут поддерживать Украину "сколько потребуется" - но уже не обязательно на уровне 2022 и 2023 годов.

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