В результате российского удара по Покровскому району Донецкой области погибли 11 человек, в том числе пятеро детей.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"11 погибших, в том числе 5 детей - таковы предварительные последствия ударов по Покровскому району. Россияне ударили по району ракетами С-300, убили 11 человек и ранили еще 8. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской общины", - сказано в посте.

По данным ГСЧС, в Покровске в результате обстрела полностью уничтожены два частных жилых дома. В результате аварийно-спасательных работ из-под завалов удалось спасти одного человека. По предварительной информации, под завалами двух домов возможно пребывание еще шести человек, из них двое - это дети. На месте продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

В селе Ровно в результате прямого попадания полностью уничтожен частный жилой дом, в котором проживали шесть человек, из них трое детей, поисково-спасательные работы продолжаются.

Также на месте обстрела спасатели ликвидировали пожар в жилом доме на площади в 100 кв.м.

Утром мы сообщали, что войска РФ обстреляли Покровск Донецкой области.

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