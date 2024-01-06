Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 6 января.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о трагедии в Покровском районе Донецкой области, где погибли более 10 человек, в том числе дети. В Покровске продолжается разбор завалов после удара РФ. Заявил о подготовке новых линий сотрудничества с международными партнерами по вопросам усиления РЭБ и возможностей применения дронов. Рассказал о совещании с оборонным блоком правительства, где обсуждались темы обеспечения ВСУ вооружением и техникой. Отметил мужество украинских защитников на передовой.

Ранее мы писали, что Кабмин собирается нарастить военное производство в наступившем году в шесть раз.

Война в Украине идет уже 682-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. У россиян был частичный успех у Хромово под Бахмутом и на севере от Авдеевки. Также россияне активизировали штурм Авдеевки. ГУР Украины заявило о своем рейде в Белгородскую область и нанесенных армии РФ потерях. США заявили, что будут поддерживать Украину "сколько потребуется" - но уже не обязательно на уровне 2022 и 2023 годов.

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