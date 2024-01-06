Владимир Зеленский призвал страны Запада передать Украине 300 миллиардов долларов замороженных за рубежом российских активов.

Об этом президент Украины написал в своем аккаунте в Х.

По словам Зеленского, это было бы справедливым шагом, который заставил бы Россию "заплатить за агрессию".

"Российские элиты и руководства безразличны к человеческим жизням, но больше всего не безразличны к деньгам. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они ощутят истинную силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора. Решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины. Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор вынужден в конце концов платить", - сказано в посте.

Ранее СМИ писали, что на Западе активизировались обсуждения конфискации замороженных российских активов на фоне того, что сорвалось выделение двух пакетов финансовой помощи для Украины на сумму более 110 миллиардов долларов: Конгресс США не смог проголосовать за выделение 60 млрд долларов, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение 50 миллиардов евро помощи от ЕС.

Конфискация российских активов рассматривается на Западе как альтернативный источник финансирования помощи Украине. СМИ пишут, что США настойчиво подталкивают к такому шагу европейских союзников (львиная доля активов РФ заблокирована как раз в ЕС). Но Франция, Италия и Германия пока настроены осторожно, опасаясь тяжелых последствий конфискации активов для доверия к евро, а также ответной конфискации европейских активов в РФ.