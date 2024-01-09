В прошлом месяце состоялась секретная встреча представителей Украины, "Большой семерки" и нескольких стран глобального Юга, на которой продвигалась украинская "формула мира".

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, все участники признали право Украины на самооборону и территориальную целостность, однако встреча не принесла значительного прогресса.

"Попытки западных союзников убедить страны глобального Юга поддержать подход Киева (требование возвращения к границам 1991 года и отказ от любых компромиссов по этому вопросу с РФ - Ред.) терпят крах", - пишет агентство.

На встрече Украина и ее союзники "продолжали сопротивляться призывам стран глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией".

Встреча прошла 16 декабря в Эр-Рияде на уровне советников по нацбезопасности. На мероприятии присутствовали высокопоставленные чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции, а вот Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты не прислали своих представителей.

Напомним, что Украина получит еще одну возможность провести переговоры с государствами глобального Юга на встрече в Давосе. По словам главы Офиса президента, встреча советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран тоже будет посвящена реализации украинской "формулы мира".

При этом на Банковой в очередной раз отвергли идею переговоров с Москвой: Михаил Подоляк недавно заявил, что мирных переговоров с РФ не будет, а будет "ультиматум", который Москва "примет".