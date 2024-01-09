Без особого прогресса. СМИ пишут о тайной встрече Украины и стран глобального Юга по "формуле мира"
В прошлом месяце состоялась секретная встреча представителей Украины, "Большой семерки" и нескольких стран глобального Юга, на которой продвигалась украинская "формула мира".
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, все участники признали право Украины на самооборону и территориальную целостность, однако встреча не принесла значительного прогресса.
"Попытки западных союзников убедить страны глобального Юга поддержать подход Киева (требование возвращения к границам 1991 года и отказ от любых компромиссов по этому вопросу с РФ - Ред.) терпят крах", - пишет агентство.
На встрече Украина и ее союзники "продолжали сопротивляться призывам стран глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией".
Встреча прошла 16 декабря в Эр-Рияде на уровне советников по нацбезопасности. На мероприятии присутствовали высокопоставленные чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции, а вот Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты не прислали своих представителей.
Напомним, что Украина получит еще одну возможность провести переговоры с государствами глобального Юга на встрече в Давосе. По словам главы Офиса президента, встреча советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран тоже будет посвящена реализации украинской "формулы мира".
При этом на Банковой в очередной раз отвергли идею переговоров с Москвой: Михаил Подоляк недавно заявил, что мирных переговоров с РФ не будет, а будет "ультиматум", который Москва "примет".