В Офисе президента заявили, что мирных переговоров с РФ не будет, а будет "ультиматум", который Москва "примет".

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью Наталье Мосейчук.

"Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет", - сказал Подоляк.

При этом он добавил, что это объективное развитие войны.

"Она большая, масштабная, интенсивная, тяжелая, кровавая. Все ресурсы задействованы. И наши западные партнеры задействуют еще больше ресурсов, несмотря на то, что они будут вести дискуссии", - сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал неактуальной тему переговоров с Россией. По его словам, сейчас прорабатывается единая позиция Украины и 50 стран по "формуле мира". И как только она будет готова, ее передадут России. Если Кремль будет готов ее воспринять, переговоры станут актуальными.

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