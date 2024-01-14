В воскресенье, 14 января, в Украине идет 690-й день войны.

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14 января

08:50 Россия готовит отдельные десантно-штурмовые бригады, которые смогут проводить высадку с вертолетов и атаковать укрепления ВСУ с тыла.

Об этом пишет американский "Институт изучения войны", который анализирует заявления российских военных блогеров.

Такие бригады смогут осуществлять десантирование без парашютов, предположительно с вертолетов для быстрой переброски личного состава.

"Российские источники утверждают, что такая десантно-штурмовая бригада - 49-я отдельная - уже действует на запорожском направлении в составе 58-й общевойсковой армии", - говорится в утренней сводке ISW.

Эти бригады, как предполагает "Институт", будут использоваться вне рамок традиционных войск ВДВ. По мнению экспертов, они нужны для подмоги пехоте при проведении наземных штурмов украинских укреплений.

08:30 За прошедшие сутки произошло 61 боевое столкновение. Всего враг нанес 32 ракетных и 91 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки в районах Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки противника вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбили 5 атак противника в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении отбиты 17 атак вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили 4 атаки противника южнее Пречистовки, западнее Старомайорского и южнее Ровно Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 2 атаки в районе Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действия на позиции украинских защитников.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, 4 средства противовоздушной обороны, склад боеприпасов и станцию ​​радиоэлектронной борьбы противника.

08:00 За минувшие сутки россияне совершили 103 обстрела Херсонской области, выпустив 406 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 28 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; припортовую инфраструктуру. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", - написал он.