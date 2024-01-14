Анализируем 690-й день войны.

Новый обстрел Украины

Утром в субботу - в тот же день, что и на прошлой неделе - Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине.

Впрочем, он был далеко не самым крупномасштабным - 37 ракет, хотя бывало и по сто. Причем Украина заявила, что смогла сбить только восемь ракет.

Сбиты были в основном крылатые ракеты, запускаемые со стратегических бомбардировщиков. Что же до зенитных баллистических ракет, а также "Кинжалов" и крылатых ракет вроде Х-22 и других - они сумели обойти ПВО.

Если конкретнее, то сбить не удалось:

- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области

- 6 ракет "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К со стороны Тамбова

- 5 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из района Каспия

- 6 крылатых ракет Х-22 из Брянской области РФ

- 2 управляемые авиаракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 на Херсонщине

- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 из Брянской области

Воздушные силы утверждают, что более 20 всех ракет, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате действия РЭБ. Отметим, что раньше, во время предыдущих обстрелов, украинские военные на этом внимания не заостряли. Сейчас же тема всплыла на фоне более низкой, чем обычно, доли сбитых ракет.

Но даже безотносительно работы РЭБ, понятно, что было перехвачено довольно мало ракет. С чем это может быть связано?

Из очевидного - с комбинацией разного типа ракет, часть из которых украинская ПВО и раньше сбивала с трудом. В запущенном россиянами "пакете" около половины - это либо баллистика (включая "Кинжалы"), либо трудносбиваемые высокоскоростные Х-22.

То есть, вероятно, если бы россияне запустили больше крылатых ракет старого образца, баланс сбитых мог быть иным.

Второй несомненный фактор - удары наносились не по Киеву и области, а по регионам, которые менее защищены средствами ПВО.

Также обсуждаются версии того, что статистика последнего удара - признак того, что у ВСУ действительно дефицит ракет для ПВО, о котором говорили в медиа и подтверждало командование. Но прямых подтверждений того, что этот фактор сыграл решающую роль при последней атаке, нет.

Также, как мы уже писали, никто не может проверить достоверность данных, которые сообщают Воздушные силы ВСУ, а потому они могут называться исходя не из реальной ситуации со сбитиями, а исходя из информационно-политических задач. Когда нужно было поддержать боевой дух украинского общества и показать эффективную работу западных систем ПВО, то называлось большое число сбитых ракет, а когда сейчас Украина добивается увеличения поставок систем ПВО и ракет к ним, называются меньшие цифры сбития и, тем самым, подчеркивается острота проблемы и необходимость ее скорейшего решения.

Украина ничего не сообщала о крупном ущербе после субботнего удара. Также не было погибших. Прилеты были подтверждены в Днепре и в Шосткинском районе Черниговской области.

Россия же заявляет, что поразила заводы, "производящие снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты".

Интересную информацию о том, чего добиваются россияне новой ракетной кампанией, озвучил глава Центра военной разведки Эстонии Антс Кивисельг. Он перечислил типы объектов, которые являются целями РФ.

По его словам, в последнее время россияне активно бомбят взлетно-посадочные полосы в Украине, пытаясь помешать использованию истребителей F-16. Также российские ракеты применяются для нанесения ударов по украинским военным, оборонным и инфраструктурным объектам.

"По всей стране пострадали объекты электроэнергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и луны, военно-учебные заведения и предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружения", - заявил представитель эстонской разведки.

Кроме того, тактика России заключается в подавлении ПВО Украины.

По словам Кивисельга, в ближайшем будущем ожидаются более массированные российские ракетные удары - поскольку Россия производит больше боеприпасов, чем использует.

Отметим, что ГУР Украины на днях сообщало, что Россия производит ровно столько, чтобы восполнить истраченный запас, но не больше. В самой РФ при этом говорят, что нарастили производство ракет в несколько раз.

Ситуация на фронте

Главком Валерий Залужный после поездки на Купянское направление, отправился на южный фронт. Он побывал в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса".

"Таврия", среди прочего, отвечает за авдеевское направление. Там, по данным украинских военных пабликов, россияне продолжают атаки к северу от Авдеевки и пытаются наступать по железной дороге вдоль Очеретино. Другие активные участки - к югу насосной станции к югу от АКХЗ.

"Институт изучения войны" сообщает, что российские войска, судя по кадрам с фронта, продвинулись к северо-западу от Авдеевки. А именно - на западе Степного. ВСУ и украинские военные паблики этого не подтверждали.

Авдеевский коксохим тем временем подвергается мощным бомбовым ударам.

Также, по данным ISW, российские войска недавно продвинулись к западу от Кременной. Кадры, опубликованные 13 января, показывают, что противник улучшил свои позиции к востоку от Торского.

На Бахмутском направлении россияне усилили атаки, пытаясь "продавить" ВСУ в направлении Часового Яра. Об этом сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

"Они будут пытаться давить, просто давить. Это подтверждает то, что они усилили здесь группировку - на сегодняшний день она составляет 80 тысяч. Сюда они бросили основные силы добровольного штурмового корпуса. Можем сказать, что они будут пытаться нас продавить", - заявил Калашников.

По его словам, тактика россиян состоит в том, чтобы атаковать малыми штурмовыми пехотными группами.

Российские военные паблики сообщают о штурмовых атаках армии РФ под Марьинкой, в районе Авдеевки и под Бахмутом. Также они заявляют, что россияне вернули ряд ранее потерянных позиций под Верховым в Запорожской области.

При этом Россия готовит отдельные десантно-штурмовые бригады, которые смогут проводить высадку с вертолетов и атаковать укрепления ВСУ с тыла. Об этом пишет американский "Институт изучения войны", который анализирует заявления российских военных блогеров.

Такие бригады смогут осуществлять десантирование без парашютов, предположительно с вертолетов для быстрой переброски личного состава.

"Российские источники утверждают, что такая десантно-штурмовая бригада - 49-я отдельная - уже действует на запорожском направлении в составе 58-й общевойсковой армии", - говорится в утренней сводке ISW.

Эти бригады, как предполагает "Институт", будут использоваться вне рамок традиционных войск ВДВ. По мнению экспертов, они нужны для подмоги пехоте при проведении наземных штурмов украинских укреплений.

Фактор дронов

Украинские и российские военные источники продолжают говорить о критически важной роли FPV-дронов на фронте.

При этом, оценки того, какая сторона на фронте в большей степени смогла освоить этот инструмент войны разнятся.

Украинские военные и волонтёры часто заявляют, что россияне начали превосходить на фронте ВСУ по числу дронов в разы. И что это становится очень серьёзной проблемой для украинской армии.

Однако многие российские военные телеграм-каналы все чаще в последнее время пишут о том, что в сфере FPV-дронов Украина практически на всех участках фронта превосходит россиян. Также россияне отмечают высокое качество работы украинских расчетов БПЛА. Кроме того, пишут о нехватке в армии РФ средств РЭБ на фронте, что усугубляет для россиян опасную ситуацию с дронами ВСУ.

Российские военные каналы пишут, что именно FPV-дроны стали тем "чудо-оружием", которое сейчас позволяет ВСУ, несмотря на острую нехватку снарядов и личного состава, удерживать фронт, отбивать многочисленные атаки россиян и наносить удары, вызывающие большие потери в живой силе и технике. Блогеры из РФ призывают в связи с этим резко ускорить поставки FPV-дронов и РЭБ в войска.

В частности об этом пишет бывший глава "Роскосмоса" Рогозин, который сейчас назначен российским "сенатором" от захваченной части Запорожской области. По его словам, таких беспилотников у Киева в избытке.

Ссылаясь на показания украинских пленных он сообщил, что в подразделения ВСУ недавно были изменены штаты, "и теперь чуть ли не в каждом пехотном взводе есть отделения операторов дронов".

Он подтверждает это и на собственном опыте. "Заезжаешь в прифронтовое село, будто попал в осиное гнездо - всё аж жужжит. У въезда в воздухе дежурят ФПВ-дроны противника. Попарно. Один сразу атакует, другой фиксирует поражение и атакует тех, кто спешит на помощь пострадавшему", - рассказал Рогозин.

Также, по его словам, дроны ВСУ массово атакуют российскую технику на марше. Он рассказал, как 14 украинских дронов недавно преследовали одну БМП.

"Первое - нужны повсеместно блокираторы ФПВ-дронов, в том числе для защиты колонн в движении. Второе - должны быть в избытке собственные FPV-дроны. Во всех подразделениях и по всему фронту. Для их производства в количестве, соответствующем новым потребностям фронта, необходимо снять все бюрократические ограничения и проволочки и применить меры господдержки к производителям. Самих производителей должно быть много, а не только избранно-назначенные", - пишет Рогозин.

Украинские и российские военные паблики описывают FPV-дроны как оружие, которое может оказать решающее воздействие на ход боевых действий в 2024 году.

Сам по себе этот аппарат состоит из дешевых компонентов и может быть собран "на коленке". Даже относительно крупное производство их можно развернуть на относительно небольшой площади и малыми силами. Поэтому его можно массово производить, а производство максимально рассредоточить, что особенно актуально для Украины, вся территория которой посконно простреливается российскими ракетами. Кроме того, FPV-дроны более точны, чем снаряды, а стоят дешевле. Ими можно поражать и стационарные цели, и движущиеся.

С другой стороны, ударная сила дронов не такая мощная как снарядов. Они действуют на меньшем расстоянии чем снаряды (хотя она и увеличивается - сейчас уже летают далее, чем на 20 километров), а а главное - - такие дроны довольно легко глушатся системами РЭБ. Правда, как пишут военные паблики, производители коптеров учитывают это и меняют подходы к обходу радиопомех. Да и РЭБ-системы вряд ли когда-нибудь смогут перекрыть всю линию фронта и свести на нет фактор многочисленности дронов.

В качестве противодействия таким беспилотникам, помимо радиоэлектронных средств, обсуждается внедрение подразделений, которые поражают их с земли. Либо же создание дронов-перехватчиков. А также установка стационарных РЭБ-систем на боевую технику.

От того, как обе стороны решат проблему производства FPV-дронов и защиты от них, будет во многом зависеть ход войны.

В Украине, как уже рассказывалось, делают ставку на внутреннее производство FPV-дронов, которое хотят довести до миллиона в год. В том числе - путем массового обучения гражданского населения с помощью бесплатных интернет-курсов, как собрать FPV-дрон в домашних условиях (вчера о такой инициативе объявил глава Минцифры Михаил Федоров).

В ВСУ подтверждают, что FPV-дрон фактически спасают для украинской армии ситуацию в условиях, когда усиливается дефицит снарядов.

"Пока идет задержка в помощи от партнеров – FPV-дроны норм так спасают нашу задницу. По снарядам мы сильно зависимы от партнеров, к примеру: летом дивизион арты выпускал примерно 500 снарядов, сейчас – чуть больше 20. Слава Богу, что есть такая дешевая штука как FPV – дешевая, мобильная, не нужно таскать за собой здоровую пушку, которую трудно скрыть, гораздо лучше точность. Боеприпас от одного лица. Точность лучше чем у Excalibur. Ребята уже залетают FPV на 25 километров, считают что это не предел. Единственный минус – сильно поражаются РЭБом, однако это можно компенсировать массовым производством", - пишет в своем блоге лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".



Но в РФ, видимо, тоже не сидят сложа руки, наращивая производство дронов. Украинские военные говорят, что число FPV-дроны с российской стороны также увеличивается. Военные блогеры из Украины на днях писали, что россияне обогнали ВСУ по зафиксированным на видео ударам дронами по пехоте и укреплениям.

А россияне, как мы показали выше, говорят, что дронов, наоборот, больше у ВСУ.

Эти заявления отражают лишь то, что ситуация с FPV-дронами крайне динамичная, может меняться от месяца к месяцу и быть разной на отдельных участках фронтов. Но в любом случае она ближайшее время будет определяющей для хода боевых действий. Особенно критично это для Украины в условиях нарастающего снарядного голода и проблем с пополнением армии личным составом. Для ВСУ FPV-дроны становятся, по сути, единственным способом остановить наступательные действия армии РФ.

Тему затронули и западные СМИ. Wall Street Journal выпустил материал о том, как беспилотники меняют лицо войны. "Низкая цена и доступность простых дронов помогают уравнять правила игры между большими и малыми вооруженными силами", - говорится в статье.

Также там затрагивается проблема, что страны Запада сейчас не готовы защититься от атак сотен дешевых коптеров, и нужно работать над методами противодействия.

Военные перспективы

Цель россиян сейчас - не крупное наступление, а истощение ВСУ, считает бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Их цель сейчас – максимально нас истощить. Чтобы мы не могли создать запасы боеприпасов, не могли подготовить технику и морально сломались. Они действуют так, чтобы мы не успевали восстанавливаться", - написала она в Telegram.

При этом сами россияне " экономят свой личный состав", используя тактику штурмов малыми группами, на которые ВСУ вынуждены расходовать много снарядов.

Одновременно РФ приступила к формированию новых соединений. По мнению Маляр, так россияне готовятся к следующему этапу военных действий.

Напомним, по мнению президента Зеленского, высказанному во время поездки в Прибалтику, "глобальные действия" Россия запланировала после президентских выборов, которые состоятся в марте. До того момента РФ планирует лишь "тактические победы".

Западные эксперты считают, что Украина сможет вернуть себе преимущество на фронте лишь к 2025 году - при наличии достаточной западной помощи.

Если же достаточной помощи не будет, Киев "начнет проигрывать войну", заявил газете New York Times военный аналитик Майкл Кофман.

Издание в этом контексте пишет, что "Россия вновь обретает преимущество на востоке".

"Украинцы устали, у них не хватает боеприпасов, их численное превосходство, и их перспективы выглядят мрачными", - пишет издание. "На данный момент мы можем остановить их, но кто знает, сможем ли мы завтра или послезавтра", - говорят журналистам солдаты ВСУ.

Одна из сложнейших проблем - кадровая: "Ряды, поредевшие из-за растущих потерь, пополняются лишь частично, часто за счет старых и плохо обученных новобранцев".

Издание со ссылкой на военных рассказывает случай, как мобилизованного на полигоне должны были поддерживать под руки, чтобы он мог выстрелить из автомата. Сообщается, что 50-летний призывник был "искалечен алкоголизмом".

"Трое из десяти приходящих солдат ничем не лучше пьяных, которые заснули и проснулись в форме", - говорит один из воюющих солдат.

Вторая проблема - нехватка снарядов. "Российские подразделения находятся в положении, аналогичном лету 2022 года, где они могут просто изматывать украинские позиции до тех пор, пока у сил Киева не закончатся боеприпасы", - говорится в статье.

"Но в отличие от того лета, в западных столицах больше нет лихорадочной борьбы за вооружение и переоснащение украинских войск", - добавляют авторы.

Утратили свою актуальность и западные кассетные снаряды, поскольку россияне теперь атакуют мелкими группами, а свои окопы они сделали еще глубже и менее уязвимыми для "кассет".

Поэтому предложение Вашингтона, чтобы Украина перешла в обороне на 2024 год, "будет мало что значить, если у Киева не будет боеприпасов или людей".

Касаемо проблем с людьми - о них сегодня заявил командир 5-й отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко.

По его словам, средний возраст солдат в украинской армии далеко за 40, и ситуация с личным составом критическая.

"На многих направлениях ситуация прямо-таки критическая с личным составом. И качество личного состава оставляет желать лучшего, потому что это в основном мужчины очень старшего возраста и кучей проблем, которые в этом возрасте возникают. Нам очень не хватает молодых парней", - сказал военный.

В его подразделении молодых солдат "очень немного". "Те, кто пришли в начале полномасштабной войны, уже банально во многих подразделениях закончились", - добавил Тарасенко.

Переговоры в Давосе

Чтобы поток поставок не прерывался, украинское руководство начало сражение за "удержание внимания союзников", пишет Wall Street Journal.

Внимание Запада в последнее время переключилось на Ближний Восток. Кроме того, провал контрнаступления прошлым летом "осложнил усилия западных лидеров по обеспечению общественной поддержки Киева".

Как пишет издание, Запад пытается убедить свое общество в наличии угроз, исходящих от победы России в Украине. Но со временем может стать "гораздо труднее сплотить вокруг этого население".

Некоторые западные дипломаты и люди, знакомые с ходом дискуссий, говорят, что осенью Россия дала понять, что будет открыта для переговоров о прекращении огня с возможностью замораживания конфликта по линии фронта.

Но при этом "мало кто думает, что Путин выйдет из войны до ноябрьских президентских выборов в США" (о том насколько реально заключение перемирия уже в ближайшее время - ещё до выборов в Америке или даже до выборов в РФ мы подробно анализировали здесь).

Также пока у Киева не получается склонить на свою сторону нейтральные страны, сохраняющие отношения с РФ. У идущих сейчас переговоров Украины и стран "глобального Юга" в Давосе, "мало шансов изменить позицию крупных нейтральных стран", заявили газете дипломаты.

Это уже четвертая подобная встреча, в которой помимо стран Запада участвуют и государства глобального юга. Первые три были были в Копенгагене, в Саудовской Аравии и на Мальте. Также была секретная встреча 16 декабря в Эр-Рияде.

Однако, по данным западных СМИ, встречи эти пока завершаются безрезультатно, так как страны глобального юга не соглашаются с позицией Украины о том, что никаких переговоров с РФ до вывода российских войск на границы 1991 года проводить нельзя. Кроме того, часть крупных незападных стран (например, Китай) призывают к немедленному прекращению огня для старта мирных переговоров.

Однако против прекращения огня выступают украинские власти. Эту же позицию в сегодняшнем сообщении подтвердил и Ермак, заявив, что "простое прекращение огня не будет означать конца российской агрессии".

На Западе уже говорят, что данная встреча может быть последней. Об этом заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис. Wall Street Jornal также пишет о том, что эта встреча - "последняя в серии", не уточняя причины такого вывода.

Комментируя встречу в Давосе, Кассис призвал включить Россию в переговоры. "Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово", - заявил глава швейцарского МИД.