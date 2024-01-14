Глава Минцифры Михаил Федоров призвал украинцев собирать FPV-дроны прямо у себя дома.

Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Проект "Народный дрон", в рамках которого можно будет пройти онлайн инженерный курс, который научит, как дома собрать 7-дюймовый FPV-дрон.

"Во время обучения получите доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхэв инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы", - сообщил Федоров и поделился ссылкой на курс.

Собранные FPV нужно будет отправить инструкторам, которые будут его проверять и передавать военным. Курс бесплатный, но, закупать комплектующие для дрона должны будут сами участники проекта.

Ранее сообщали, что в последнее время украинские военные и волонтёры часто заявляют, что россияне начали превосходить на фронте ВСУ по числу дронов в разы.

Война в Украине идет уже 690-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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