В последнее время украинские военные и волонтёры часто заявляют, что россияне начали превосходить на фронте ВСУ по числу дронов в разы. И что это становится очень серьёзной проблемой для украинской армии.

Однако многие российские военные телеграм-каналы все чаще пишут о том, что в сфере FPV-дронов Украина практически на всех участках фронта превосходит россиян. Также россияне отмечают высокое качество работы украинских расчетов БПЛА. Кроме того, пишут о нехватке в армии РФ средств РЭБ на фронте, что усугубляет для россиян опасную ситуацию с дронами ВСУ.

Российские военные каналы пишут, что именно FPV-дроны стали тем чудо-оружием, которое сейчас позволяет ВСУ, несмотря на острую нехватку снарядов и личного состава, удерживать фронт, отбивать многочисленные атаки россиян и наносить удары, вызывающие большие потери в живой силе и технике. Блогеры из РФ призывают в связи с этим резко ускорить поставки FPV-дронов и РЭБ в войска.

Отметим, что и Украина, и Россия сейчас объявляют о планах наращивания выпуска дронов и постоянно отчитываются об успехах в этом направлении. Но какова картина в реальности, будет понятно только по ситуации на фронте - какая из армий получит больше дронов и в более короткие сроки.

Сегодня начальник Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что дроны и плотность минирования не позволяют идти в наступление ни Украине, ни России.

А вчера OSINT-аналитик описал новую тактику россиян: они систематически уничтожают украинские позиции с помощью дронов - "до тех пор, пока не останется ничего, что можно было бы защищать".