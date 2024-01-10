Россияне систематически уничтожают украинские позиции с помощью дронов - "до тех пор, пока не останется ничего, что можно было бы защищать".

Об этой тактике сообщил OSINT-аналитик Andrew Perpetua.

"А вскоре вы замечаете, что позиция находится под контролем России. Это реальность использования дронов. Не так сексуально, как удар по танку", - написал Andrew Perpetua.

Военный блогер опубликовал нарезку видеокадров российских ударов по украинским позициям. Он считает, что это "рациональный способ использования дронов для России".

"У Украины нет боеприпасов, чтобы отражать атаки только артиллерией, ей нужны хорошо оборудованные оборонительные позиции. Если вы это разрушите, Украина будет вынуждена уйти", - добавил он.

Блогер описал случай, когда Россия неделями била по одной позиции дронами и в итоге окончательно её разрушила, "а когда украинские солдаты начали отходить, им устроили засаду и они были взяты в плен".

Ранее мы сообщали, что в декабре РФ впервые опередила Украину по количеству попаданий дронов-камикадзе по целям.

А по российскому телевидению на днях показали сюжет о новой модификации дронов-камикадзе "Ланцет". По утверждению разработчиков, теперь эти БПлА умеют "действовать сообща" и рассчитаны на работу роями.