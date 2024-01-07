Каждую неделю подозрительные дроны пролетают над военными полигонами и казармами Бундесвера, но поймать ни одного из них не могут уже более года.

Об этом пишет газета Bild.

Данные о появлении беспилотников-шпионов идут с октября 2022 года. Особенно их много над местами, где Бундесвер тренирует украинцев - а именно, над танковым полигоном Клиц.

Военная полиция использует против дронов устройства для радиопомех, "но маленькие шпионские устройства продолжали летать".

15 ноября 2023 года Бундесвер основал оперативную группу по этим беспилотникам. Ее возглавил бригадный генерал Вольфганг Йордан. Но, "спустя два месяца ощутимых результатов все еще нет".

Напомним, что в Германии судят немецкого шпиона, который продал ФСБ данные о тактике и потерях ВСУ за 850 тысяч евро.

Ранее мы писали, что Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В пакет вошли боеприпасы и "Гепарды".

Война в Украине идет уже 683-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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