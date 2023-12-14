В Германии судят немецкого шпиона, который продал ФСБ данные о тактике и потерях ВСУ за 850 тысяч евро.

Об этом сообщает газета Bild.

В суде Берлина состоялось первое заседание по делу 52-летнего полковника бундесвера Карстена Л. Он возглавлял отдел безопасности Федеральной разведывательной службы Германии. Его обвиняют в госизмене и разглашении государственных тайн. Вместе с ним судят 32-летнего торговца алмазами Артура Э. Обоим грозят пожизненные сроки.

Как сообщили стороны в ходе судебного разбирательства, в дело передачи данных был замешан еще и российский бизнесмен, который скрывается от правосудия. Он склонил Карстена Л. к предательству вместе с Артуром Э., а сам сотрудничал с ФСБ. Россиянин убедил разведчика в том, что информация разведки "может быть полезна для обеих наших стран".

Полковник начал сбор данных. 3 и 4 октября 2022 года он под видом поиска внутренней утечки данных в штаб-квартире разведки в Берлине извлёк с рабочего компьютера четыре файла с секретными данными о тактике и потерях ВСУ и ходе войны в Украине, а также о секретных операциях. Карстен Л. распечатал или сфотографировал их с монитора и передал Артуру Э. 15 октября тот вылетел из Мюнхена через Стамбул в Москву, где встретился с двумя агентами ФСБ с кодовыми именами Павел и Гассон в отеле Marriott на Тверской. Он продал им украденные материалы за 850 тысяч евро. А те дали Артуру Э. для Карстена Л. три смартфона с шифрованной связью для передачи новых данных, а также 12 новых интересующих РФ вопросов об Украине, в том числе об оружии и тактике ВСУ.

Карстена Л. арестовали 21 декабря 2022 года. Следствие считает, что из берлинской тюрьмы он передал послание Артуру Э., арестованному в США. Он велел ему не признавать вину. Однако Артур Э. дал полиции подробные показания. Карстен Л. продолжает хранить молчание.

В Европе регулярно задерживают по подозрению в шпионаже или диверсионной работе в пользу РФ. Так, летом в Польше задержали 15 людей, которые, по версии следствия, планировали взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины.

А весной в Норвегии белуху заподозрили в том, что она "русский кит–шпион".