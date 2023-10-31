Служба безопасности Украины задержала в Изюме информаторку ФСБ, которая выспрашивала позиции ВСУ у клиентов собственного салона красоты.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, во время предоставления косметологических услуг и бытовых разговоров с клиентами она незаметно расспрашивала их о позициях ВСУ и движении военной техники.

"Больше всего врага интересовало наличие и периодичность движения военных эшелонов с бронетехникой и тяжелой артиллерией ВСУ в направлении передовой", - говорится в сообщении.

Информацию передавала ФСБ через свою знакомую, которая работала на РФ при оккупации, а затем уехала в Белгород.

Подозреваемая арестована, ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что СБУ сообщила, что нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны. В Николаевской области задержаны 13 местных жителей, подозреваемых в передаче ФСБ разведданных и корректировке ударов.

Также мы сообщали, что СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые собирали разведданные для ударов по Харькову из "Смерчей" и "Ураганов". Среди завербованных был и бывший преподаватель местного вуза.