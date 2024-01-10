Иран разработал новый ударный дрон для России и близок к передаче баллистических ракет.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на источники.

"Шахед-107" описывается как "взрывоопасный и разведывательный" БПЛА, возможно, оснащенный технологиями для поиска боевых целей, таких как западные РСЗО.

Дальность полета оценивается в 1500 км, его можно запускать с транспортного средства.

Предполагается, что он может транслировать видео онлайн, что позволяет использовать его не только как ударный, но и разведывательный дрон.

"Несколько единиц" специально разработанного дрона могли быть предложены РФ, что отражает "значительную работу по проектированию сил, которую ведет Иран для поддержки интересов России в отношении Украины".

Украинский источник издания заявил, что сообщения о разработке нового типа дрона "скорее всего, правда", и что "есть огромные опасения по поводу возможных поставок упомянутых типов дронов".

Ранее мы писали о том, что Белый дом заявил, что РФ вновь использовала северокорейские баллистические ракеты.

Также мы писали о том, что США опасаются, что Иран передаст России баллистические ракеты малой дальности для войны в Украине.