В РФ заявляют, что в этом году начнут серийное производство новой планирующей авиабомбы "Дрель".

Утверждается, что она уже прошла все испытания и на 2024 год запланировано изготовление первой серийной партии. Параллельно ведется разработка некоторых боевых частей для бомб.

Отмечается, что информация о ее использовании в Украине является "закрытой".

Разработчик бомбы, госкорпорация "Ростех", ожидает, что "Дрель" будет практически невозможно распознать на радарах, она сможет самостоятельно долететь до цели и раскрыться над ней. Бомба предназначена для уничтожения бронетехники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.

Российские и западные источники утверждают, что "Дрель" — это разновидность кассетной бомбы.

Напомним, что Украина в следующем году произведет миллион FPV-дронов, сообщил Минстатегпром.

Также мы писали о том, что Украина разрабатывает новые крыталые ракеты.

Ранее сообщалось, что Россия начала производить беспилотные водные катера и создала мини-дроны разного назначения. Заявляется, что он может использоваться как морской дрон - ликвидатор других дронов, а также для доставки десанта и грузов.

По данным Financial Times, Россия сохраняет преимущество перед Украиной в системах РЭБ. Издание сообщает о двух передовых российских системах - "Поле-21", которая может "глушить" территорию в радиусе 150 км, и мобильных системах "Мурманск".