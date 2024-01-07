Москва сохраняет весомое преимущество перед Украиной по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку уже более десяти лет инвестирует значительные средства в эту сферу.

Об этом пишет газета Financial Times.

Издание сообщает о двух передовых российских системах - "Поле-21", которая может "глушить" территорию в радиусе 150 км, и мобильных системах "Мурманск".

"Проблема в том, что россияне способны размещать системы радиоэлектронной борьбы на большей части фронта, в некоторых случаях вплоть до уровня взвода, когда вы говорите о таких вещах, как "Поле-21", - сказано в статье.

Россия все чаще применяет РЭБ, чтобы сбить с курса западные высокоточные боеприпасы "Хаймарса" и "Экскалибура".

"Москва также использовала свои возможности РЭБ для имитации запусков ракет и беспилотников, чтобы сбить с толку системы ПВО Украины и выявить их местонахождение", - сообщил представитель Генштаба ВСУ Иван Павленко.

Один из украинских военнослужащих жаловался FT на отсутствие средств РЭБ в его подразделении, которое было практически полностью уничтожено за несколько недель интенсивных бомбардировок.

По его словам, российские беспилотники "поражали нас, как комары".

"Какая радиоэлектронная борьба? <...> У нас ничего не было. Я даже не хочу вспоминать те дни в окопах. Наши ребята падали, как мухи", - рассказал солдат ВСУ.

Издание также пишет, что Крым имеет высокую степень радиоэлектронной защиты. И публикует ранее неизвестные детали операции украинских спецслужб на полуострове.

"Перед тем, как в начале этого года украинские спецназовцы на скоростных катерах нанесли ракетные удары по российскому Черноморскому флоту в Севастополе, они вывели из строя российские системы РЭБ, установленные на нефтяных платформах", - пишет Financial Times.

Ранее CNN рассказывал, что ВСУ охотятся за российскими системами РЭБ, которые защищают от управляемых ракет HIMARS.

Мы также публиковали видео, где ГУР показали, как с помощью беспилотника уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21".