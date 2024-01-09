В Воздушных силах Украины подтвердили, что у ВСУ действительно есть дефицит зенитных управляемых ракет.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя статью The New York Times о том, что США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot.

"Дефицит зенитных управляемых ракет понятно, что есть, никто этого не скрывает. Поэтому и появляются такие опасения в западной прессе. Думаю, западные партнеры хорошо проинформированы о положении дел у нас со средствами противовоздушной обороны", — сказал Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он сообщил, что ВСУ потратили немало ракет на отбитие трех последних массированных российских атак 29 декабря, 2 и 8 января.

Ранее издание The New York Times сообщало о том, что США не смогут поставлять ракеты для Patriot из-за отсутствия решения Конгресса/

Также мы писали о том, что во время ракетной атаки РФ утром 8 января были сбиты 18 российских ракет из 51 из-за нехватки комплексов Patriot.

Война в Украине идет уже 685-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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