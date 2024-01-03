Страны НАТО закажут около тысячи ракет к системе ПВО Patriot для защиты Европы.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Соответствующий контракт общей стоимостью 5,5 млрд долларов подписали Германия, Румыния, Нидерланды и Испания. Предполагается, что боеприпасы будут полностью изготовлены в Европе.

По словам издания, европейские запасы ракет, которые стоят 4 млн долларов каждая, постепенно истощились в ходе поставок военной помощи в Украину.

The Telegraph отмечает, что благодаря этому контракту также повысится вероятность дальнейшей помощи Украине на фоне усиления российских обстрелов.

Ранее в The Telegraph писали, что у ПВО Украины не хватит боеприпасов для отражения всех зимних атак РФ.

"Будут некоторые системы, для которых им придется нормировать свои боеприпасы даже больше, чем сейчас. Возможно, им придется просто не поражать некоторые цели, потому что у них недостаточно ракет-перехватчиков", - сказал военный аналитик Джимми Раштон.

Мы также сообщали, что Кулеба призвал Запад ускорить поставку систем ПВО и боеприпасов в Украину.