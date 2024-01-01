ЗРК Patriot. Иллюстративное фото

Украинская ПВО не сможет отразить все зимние атаки России. ВСУ придется выбирать объекты, которые нужно защищать.

Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на экспертов и сообщает, что причина в том, что поставок западных систем противовоздушной обороны и ракет к ним будет недостаточно.

"Будут некоторые системы, для которых им придется нормировать свои боеприпасы даже больше, чем сейчас. Возможно, им придется просто не поражать некоторые цели, потому что у них недостаточно ракет-перехватчиков", - сказал военный аналитик Джимми Раштон.

Особую озабоченность вызывают поставки ракет-перехватчиков "Пэтриот", которые заканчиваются из-за проволочек с американской военной помощью, пишет издание.

Украинская ПВО не сможет отразить все атаки РФ

Напомним, на днях США выделили Украине последний в 2023-м году пакет. В него вошли боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии.

А в середине декабря Германия передала Украине вторую систему ЗРК Patriot и ракеты к ней.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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