Украинская ПВО не сможет отразить все зимние атаки России. ВСУ придется выбирать объекты, которые нужно защищать.

Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на экспертов и сообщает, что причина в том, что поставок западных систем противовоздушной обороны и ракет к ним будет недостаточно.

"Будут некоторые системы, для которых им придется нормировать свои боеприпасы даже больше, чем сейчас. Возможно, им придется просто не поражать некоторые цели, потому что у них недостаточно ракет-перехватчиков", - сказал военный аналитик Джимми Раштон.

Особую озабоченность вызывают поставки ракет-перехватчиков "Пэтриот", которые заканчиваются из-за проволочек с американской военной помощью, пишет издание.

Напомним, на днях США выделили Украине последний в 2023-м году пакет. В него вошли боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии.

А в середине декабря Германия передала Украине вторую систему ЗРК Patriot и ракеты к ней.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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