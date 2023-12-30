Российские телеграм-каналы публикуют видео крылатой ракеты Х-101, которая отстреливает ложные цели.

"12 с одного борта и 12 с другого. Это не тепловая ловушка, как принято считать, это облако из мелких иголок разной длины, для обмана радаров наведения средств ПВО", – прокомментировал эксперт по связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Ранее сообщалось, что Украина за все время войны не смогла сбить ни одной российской ракеты Х-22, которых было выпущено более 300 штук.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Ракета Х-22 летит со скоростью четыре тысячи километров в час, она заходит на свою цель в основном по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО, как Patriot, потому с этими ракетами не так просто. Более 300 этих ракет противник применил с момента полномасштабного вторжения. Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты – Х-32. Вероятно, сегодня тоже применялись и такие ракеты", – сказал Игнат.

Министр обороны Украины заявил, что у России есть достаточный запас ракет, чтобы повторять такие массовые атаки, как сегодня утром.