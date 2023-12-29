Оперативная информация по состоянию на 18.00 29.12.2023 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Ночью россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине, атаковав объекты критической инфраструктуры, промышленные, военные и гражданские объекты.

Всего сообщается о 134 ракетных ударах России по объектам в Украине.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили три атаки противника в районах Степного, Авдеевки, а также еще 12 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского в Донецкой области. Враг не смог улучшить своё тактическое положение.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в Марьинке и Новомихайловке в Донецкой области, где противник предпринял пять неудачных атак на позиции наших защитников.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбита атака противника в районе Андреевки Донецкой области, где противник пытался восстановить утраченное положение.

На других направлениях армия РФ сохраняет присутствие.

Россияне пытаются выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции наших военных.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в Купянском районе идут тяжелые бои, в случае обострения ситуации будет объявлена эвакуация.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

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