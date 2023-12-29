Сразу 134 ракетных удара армии России. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 29 декабря
Оперативная информация по состоянию на 18.00 29.12.2023 по российскому вторжению.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Ночью россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине, атаковав объекты критической инфраструктуры, промышленные, военные и гражданские объекты.
Всего сообщается о 134 ракетных ударах России по объектам в Украине.
На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили три атаки противника в районах Степного, Авдеевки, а также еще 12 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского в Донецкой области. Враг не смог улучшить своё тактическое положение.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в Марьинке и Новомихайловке в Донецкой области, где противник предпринял пять неудачных атак на позиции наших защитников.
На Бахмутском направлении Силами обороны отбита атака противника в районе Андреевки Донецкой области, где противник пытался восстановить утраченное положение.
На других направлениях армия РФ сохраняет присутствие.
Россияне пытаются выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции наших военных.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в Купянском районе идут тяжелые бои, в случае обострения ситуации будет объявлена эвакуация.
Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.
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