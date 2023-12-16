Удержание плацдарма в Крынках - "самоубийственная миссия", где ВСУ несут неоправданные потери. Так заявили украинские военные газете The New York Times.

Издание пишет, что солдаты "разочарованы" сообщениями властей Украины о создании опорных пунктов на левом берегу Херсонской области.

"Позиций нет. Нет такого понятия, как наблюдательный пункт или позиция. Там невозможно закрепиться. Переместить туда оборудование невозможно. Это даже не борьба за выживание. Это самоубийственная миссия", - заявил морской пехотинец Алексей.

Военные "обеспокоены большими потерями и, по их словам, слишком оптимистичными сообщениями официальных лиц о ходе наступления". Издание приводит слова солдат, которые воевали на левом берегу.

"Мы сидели ночью в воде и нас обстреливали со всего. Мои товарищи умирали на моих глазах", - рассказал пехотинец Максим. Другие говорят, что условия боя настолько тяжелые, что в большинстве мест негде окопаться. Подходы к плацдарму в Крынках представляют собой болотистые острова или луга, превратившиеся в трясину из грязи и трупов.

"Новым солдатам, прибывающим на восточный берег, приходится наступать на тела солдат, которые лежат в грязи", - говорит Алексей. Другой военный, Владимир, подтверждает, что некоторые из погибших морпехов лежат там уже два месяца - забрать тела не могут из-за обстрелов.

По словам Алексея, "плохая подготовка и материально-техническое обеспечение украинских командиров уничтожили его батальон". Моральный дух многих подорван. "Люди, которые там оказываются, не готовы психологически. Они даже не понимают, куда идут. Им не сообщает командование, которое их туда отправляет", - говорит военный.

"Ничего подобного я не видел ни в Бахмуте, ни в Соледаре. Это так расточительно", - добавил Алексей.

Пехотинец Максим рассказал, что российские авиаудары, танковый, артиллерийский и минометный огонь были настолько интенсивными, что его взвод не смог выйти из подвалов, куда успел дойти после высадки на левый берег.

После того, как авиаудар убил троих солдат, взводу было приказано эвакуироваться.

"Это обернулось хаотичным и катастрофическим отступлением. Солдаты попали под артиллерийский обстрел, когда в темноте пробирались к берегу реки, но по прибытии им сказали, что им придется ждать три часа, пока их подберут лодки", - говорится в статье.

"Это было болото, все в кратерах, заполненных водой. У нас не было другого выбора, кроме как попытаться закопаться как можно глубже. К тому времени все уже были ранены", - рассказал Максим.

Но в итоге пришедший катер забрал только наиболее тяжело раненых. Остальные ждали других лодок под ударами планирующих бомб. Катера забирали раненых примерно раз в 40 минут. По словам Максима, по итогу из десяти человек в его взводе половина погибла или пропала без вести.

Ранее украинские военные в интервью другим СМИ говорили о больших потерях под Крынками.

В то же время западные эксперты считают, что ВСУ могут в следующем году пойти оттуда в наступление на Крым.