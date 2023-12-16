Новая военная стратегия Украины — "убивать, убивать и убивать", пишет военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке. При этом задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится.

По его информации, Киев откладывает планы по отвоеванию захваченных территорий. Со ссылкой на источники газета пишет, что новая цель ВСУ — нанести как можно больший урон живой силе противника.

Главным приоритетом становится даже не оборона, а "ликвидация по возможности большего числа российских солдат с минимальными потерями для собственных сил".

Источник газеты в украинской армии подтвердил, что "сейчас больше нет давления и необходимости форсировать (наступление - Ред.), целью является просто нанесение максимальных потерь врагу".

"Удержание позиций не имеет значения, главное, чтобы больше украинцев осталось в живых", — заявил источник.

"То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем", — приводит Bild слова бывшего военного советника одной из западных стран, который консультировал ВСУ.

Война в Украине идет уже 661-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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