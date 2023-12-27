В Купянском районе идут тяжелые бои, в случае обострения ситуации будет объявлена эвакуация.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Мы наблюдаем за этой ситуацией для того, чтобы принимать оперативные решения по возможной эвакуации. В том числе ее продолжать. У нас разработаны транспортные и инфраструктурные пути. И в случае необходимости, в случае обострения ситуации по тому направлению, будем объявлять эвакуационные мероприятия не только в населенных пунктах, находящихся за рекой Оскол, но и левый берег – это Доосколье, так называемое. А там находится около 9 тысяч человек. Если брать город Купянск, то это примерно 3-4 тысячи. Ну и населенные пункты, входящие в это направление", – сказал Синегубов.

При этом он подчеркнул, что успехов у военных РФ у Синьковки нет.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация на Востоке остается "сложной", РФ значительно увеличила применение бронетехники и дронов-камикадзе.

Армия РФ продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях.

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