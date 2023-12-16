Россияне второй день атакуют бронеколоннами Синьковку под Купянском. Об этом пишет немецкий военный обозреватель Юлиан Репке.

Так он прокомментировал в Х видео с едущей российской техникой, которое публикуют украинские военные телеграм-каналы.

"Девять российских танков и БТР атакуют Синьковку к северу от Купянска. Массированный наземный штурм второй день подряд. Россияне серьезно настроены на наступление на Харьков", - пишет журналист Bild.

Синьковка — это укрепрайон ВСУ, прикрывающий левобережную часть Купянска. Село штурмуют российские войска, недавно бои начались на окраинах.

Война в Украине идет уже 661-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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