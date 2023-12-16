Россияне второй день штурмуют бронеколоннами Синьковки под Купянском — Репке. Видео
Россияне второй день атакуют бронеколоннами Синьковку под Купянском. Об этом пишет немецкий военный обозреватель Юлиан Репке.
Так он прокомментировал в Х видео с едущей российской техникой, которое публикуют украинские военные телеграм-каналы.
"Девять российских танков и БТР атакуют Синьковку к северу от Купянска. Массированный наземный штурм второй день подряд. Россияне серьезно настроены на наступление на Харьков", - пишет журналист Bild.
Синьковка — это укрепрайон ВСУ, прикрывающий левобережную часть Купянска. Село штурмуют российские войска, недавно бои начались на окраинах.
Война в Украине идет уже 661-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В материале мы рассказываем о теракте в Закарпатье; анализируем, почему ЕС не дал Украине 50 млрд и пойдет ли Путин на Днепр и Харьков.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.