Сегодня в результате российского артобстрела в Купянске Харьковской области погиб 73-летний гражданский мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Еще один местный житель 79 лет получил осколочные ранения, госпитализирован в медицинское учреждение.

В жилых домах разрушены окна и забор. На месте работают стражи порядка и фиксируют очередной акт терроризма россиян.

Накануне в Купянске после российского обстрела погибли две женщины 67-ми и 71-го года. 33-летний мужчина получил ранения.

Ранее мы писали, что после удара российской авиабомбы в пятиэтажке в Куриловской громаде Купянского района возник пожар. Загорелись квартиры на 3-м и 4-м этажах. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Война в Украине идет уже 657-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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