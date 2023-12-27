Ситуация на Востоке остается "сложной", РФ значительно увеличила применение бронетехники и дронов-камикадзе.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Армия РФ продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях.

На Купянском направлении россияне пытаются "любой ценой" захватить Синьковку и создать условия для блокирования Купянска. После понесенных потерь РФ ведет перегруппировку, перекидывая туда силы с других направлений.

На Лиманском направлении РФ возобновила интенсивное наступление для вытеснения ВСУ из района Серебрянского лесничества и расширения Торского выступа, идет попытка захвата села Терны и выхода к реке Черный Жеребец.

На Северском идет попытка развить наступление в районах Спорного и Белогоровки, готовится развитие наступления в направлении Соледара и Северска.

На Бахмутском РФ пытается захватить Богдановку, восстановить утраченное положение в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Сюда переброшены силы, в том числе, с южного направления.

Сырский сообщает, что ВСУ сдерживают продвижение армии РФ, нанося ей "значительные потери".

Напомним, командование ВСУ рассказало, как армия РФ научилась бороться с украинским высокоточным оружием.

Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.