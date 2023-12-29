Тяжелая ракета Falcon Heavy компании Space X вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США. Запуск произошел в четверг с космодрома в космическом центре Кеннеди.

Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

X-37B – один из самых секретных военных проектов США, цели миссии строго засекречены. Космические силы лишь сообщают, что космоплану предстоит проведение "широкого спектра испытаний и экспериментов".

Это уже седьмой полет этого космоплана, но первый на таком типе ракет.

Напомним, что в мае 2020 США вне очереди вывели на орбиту секретный космоплан с военной миссией. Компания ULA запустила ракету-носитель Atlas V с экспериментальным беспилотным космопланом X-37B для нужд Космических сил США. Она стартовала с площадки SLC-41 на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ранее в ноябре Space X провела второй испытательный запуск сверхтяжёлой ракеты Илона Маска. После старта от ракеты успешно отделилась первая ступень, но в настоящее время связи с космическим аппаратом нет. Зафиксированное время нормального полёта - 10 минут. Сейчас Super Heavy удалось подняться на 148 километров, прежде чем связь с ней прервалась. Официальная цель миссии, как и прошлых пяти, не разглашается.