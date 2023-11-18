Сверхтяжёлая ракета Илона Маска Super Heavy с космическим кораблём Starship совершила второй испытательный пуск.

Видео старта публикует компания Space X.

После старта от ракеты успешно отделилась первая ступень, но в настоящее время связи с космическим аппаратом нет. Зафиксированное время нормального полёта - 10 минут.

Сейчас Super Heavy удалось подняться на 148 километров, прежде чем связь с ней прервалась.

Компания SpaceX в своей прямой трансляции заявила, что была активирована "система прекращения полета" Starship.

По сути, это функция самоуничтожения, которую включили, чтобы не дать звездолету отклониться от курса.

Ранее предполагалось, что Starship должен был облететь вокруг Земли, а затем упасть в Тихом океане.

На прошлых испытаниях весной ракета данной модификации взорвалась после старта на высоте 38 километров.

Ранее В SpaceX показывали фото новой ракеты Super Heavy с почти тремя десятками двигателей. В ночь на 3 августа 2021 года инженеры компании закончили установку двигателей Raptor и решётчатых рулей на четвёртый прототип сверхтяжелой ракеты Super Heavy Booster (B4). Она разрабатывалась для вывода на околоземную орбиту многоразового пилотируемого космического корабля Starship.

Мы также сообщали, что по информации журналистского расследования, с 2014 года сотрудники компании SpaceX Илона Маска получили не менее 600 травм. Несколько бывших и действующих сотрудников компании раскритиковали руководство из‑за проблем с безопасностью, которые возникли на фоне ускоренных темпов производства.