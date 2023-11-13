В сети появилась информация о том, что американский миллиардер Илон Маск выступит в Москве на конференции AI Journey 2023, которая пройдет в конце ноября.

Об этом сообщало издание EU Reporter.

По его данным, Илон Маск примет участие в организованной Сбербанком международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey в качестве спикера.

В публикации не уточнялось, приедет Маск лично или будет участвовать по видеосвязи. Издание предполагало, что выступление бизнесмена может быть связано с анонсом нейросети Grok. Маск называет ее конкурентом ChatGPT. Grok будет интегрирована в соцсеть X.

Однако позже оргкомитет международной конференции AI Journey опроверг информацию о выступлении Маска на мероприятии.

"Участие Илона Маска в конференции AI Journey-2023 не планировалось. Но если он захочет приехать, то, конечно, мы будем рады видеть его в числе наших спикеров", — сообщили в оргкомитете мероприятия.

Напомним, что недавно Илон Маск запустил собственный проект искусственного интеллекта. Что известно о нейросети Grok.

А также, что Илон Маск назвал "дураками" тех, кто хочет выделения новой помощи Украине.