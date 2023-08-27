В субботу, 26 августа, международный экипаж астронавтов из четырёх человек успешно вышел на орбиту после запуска ракеты SpaceX Falcon-9.

Сообщение об этом было размещено в блоге NASA.

По информации агентства, космонавты прибудут на Международную космическую станцию (МКС) в воскресенье, 27 августа.

Миссия NASA SpaceX Crew-7 - седьмая коммерческая миссия агентства по ротации экипажа на МКС, стартовала из Космического центра имени Кеннеди во Флориде утром в субботу, 26 августа.

Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический модуль Dragon с четырьмя астронавтами из США, Дании, Японии и РФ.

"На борту станции экипаж проведёт более 200 научных экспериментов и технологических демонстраций, чтобы подготовиться к будущим миссиям на Луну, Марс и за их пределами, принося пользу человечеству", - заявил руководитель NASA Билл Нельсон.

Эксперименты будут включать взятие проб на наличие микроорганизмов из околоземного космического пространства, первое исследование реакции человека на разную продолжительность космического полёта и исследование физиологических аспектов сна астронавтов.

Космический модуль Dragon, получивший название "Edurance" ("Выносливость"), достигнет орбитальной станции около 9 утра в воскресенье, 27 августа.

Трансляция прибытия астронавтов будет доступна на сайте NASA.

Как мы сообщали, NASA считает, что может создать несколько баз на Луне вместо одной, как планировалось ранее.

Ранее стало доступно видео о том, как Virgin Galactic провела новый коммерческий полёт на границу с космосом.