Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сформировало запрос по бюджету на 2024 финансовый год, который продлится с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года.

Он исходит из продолжения финансирования работы Международной космической станции (МКС) как минимум до 2030 года.

Это следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте NASA.

Как отмечается в документе, в рамках работы на МКС планируется продолжение сотрудничества с "Роскосмосом". Всего на финансирование станции в 2024 финансовом году планируется выделить $1,3 млрд, аналогичные суммы предполагаются в рамках пятилетнего планирования до 2028 года, хотя их размер впоследствии может быть скорректирован. В последующие годы размеры финансирования будут определяться дополнительно.

Тем не менее уже сейчас космическое агентство попросило у правительства США около 180 миллионов долларов для проекта по разработке модуля-буксира, который в итоге столкнет станцию с орбиты и затопит ее в водах Тихого океана. По мнению американских инженеров, подобное финансирование даст "здоровый старт" этой инициативе. Всего на создание космического буксира американские специалисты планируют потратить чуть менее одного миллиарда долларов.

Еще одним важным объявлением стало выделение первых средств, которые НАСА намерено потратить на европейский проект ExoMars по высадке ровера на марсианскую поверхность. Эту миссию Европейское космическое агентство планировало осуществить с "Роскосмосом" в сентябре 2022 года, но отказалось продолжать после начала войны в Украине.

Теперь партнером европейцев в осуществлении миссии, которую перенесли на 2028 год, станут США, и НАСА обещает выделить на работы по этому проекту в 2024 году $30 млн.

Осенью стало известно, что Россия планирует продлить соглашение по МКС до 2028 года.

Ранее сообщалось, что США хотят утопить МКС в океане и попросили Россию просчитать варианты сведения станции с орбиты.