В четверг, 10 августа, компания Virgin Galactic успешно осуществила второй коммерческий полет на границу с космосом. Экипаж из шести человек побывал в невесомости и благополучно вернулся на Землю.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Virgin Galactic сегодня объявила об удачном завершении частного полета астронавтов "Galactic 02", - говорится в сообщении.

Запуск пилотируемого космического корабля SpaceShipTwo был осуществлен с борта самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, его отстыковка от носителя была проведена на высоте 15 км. Транспортное средство достигло максимальной высоты около 88,5 км.

По сообщению компании, в экипаж корабля впервые одновременно вошли мать и дочь, которые выиграли билеты в космос в благотворительной лотерее.

Это жительницы карибского острова Антигуа Киша Щахафф и ее 18-летняя дочь Анастасия Мейерс.

Также полет на борту SpaceShipTwo осуществил 80-летний участник Олимпиады 1972 года, гражданин Великобритании Джон Гудвин. Кроме них в состав экипажа вошли штатный астронавт-инструктор компании и два пилота.

Watch live: Galactic 02 Spaceflight. Breaking down barriers one spaceflight at a time. Witness Virgin Galactic's #Galactic02 mission, crewed by the first private astronauts who will also become the first Olympian and first Caribbean astronauts in space. https://t.co/PigJ1stFWX