Компания Virgin Galactic осуществила первый коммерческий пилотируемый суборбитальный полет.

Трансляция полета велась на видеосервисе YouTube.

Участниками миссии, получившей название Galactic 01, стали трое уроженцев Италии, которые провели в невесомости научные эксперименты, астронавт-инструктор компании Virgin Galactic и двое пилотов.

По уникальной технологии компании суборбитальный аппарат VSS Unity поднялся на самолете VMS Eve в воздух с космодрома в американском штате Нью-Мексико. На высоте примерно 15 километров аппарат штатно отделился от несущего его судна и на собственной тяге поднялся на высоту около 80 километров, затем на скользящем полете вернулся на землю.

Весь полет продолжался несколько часов, при этом состояние невесомости экипаж испытывал лишь несколько минут.

Sky News пишет, что следующий запуск космоплана запланирован на август 2023 года. После этого Virgin Galactic планирует выполнять полеты ежемесячно.

Напомним, в 2021 году произошел первый старт VSS Unity с туристами. В суборбитальный космический полет на своем ракетоплане отправился миллиардер Ричард Брэнсон.

Как писала "Страна", испытания корабля VSS Unity, предназначенного для туристических полетов в космос, в Virgin Galactic начались с 11 декабря 2020 года.