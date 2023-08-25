В начале 1980-х годов два нетрезвых астронома из Японии отправили на звезду Альтаир послание. Сейчас другие ученые из Японии решили мониторить сигналы из космоса в надежде получить на него ответ.

Об этом пишет издание The Asahi Shimbun.

15 августа 1983 года два японских астронома из Токийского университета Масаки Моримото и Хисаши Хирабаяси напились виски, пробрались к телескопу Стэнфордского университета и отправили послание в виде 13 рисунков к Альтаиру, что в созвездии Орла примерно в 16,8 световых годах от Земли.

Послание, переведенное в двоичный код, содержало координаты нашей планеты и обширную информацию о жизни на Земле, в том числе графически исполненную историю ее возникновения.

Отправленные в космос рисунки

Протрезвев, астрономы стали ждать ответа, рассчитывая получить его в 2015 году. Однако Масаки Моримото умер в 2010 году, а надежды его коллеги не оправдались.

А недавно группа астрономов под руководством Шиньи Нарусавы из Университета Хего нацелила на Альтаир 64-метровую антенну радиотелескопа в Центре дальнего космоса Усуда (расположен он в Саку, префектура Нагано), чтобы все-таки получить ответ.

Они рассудили, что вокруг Альтаира могут вращаться населенные разумными существами планеты, поэтому по прошествии 40 лет можно ожидать, что радиосигнал достиг такой планеты и на него уже дали ответ, который вот-вот достигнет Земли.

Ученые ждали сигнала от инопланетян в течение одного часа начиная с 22:00 по местному времени 22 августа. Однако из космоса никаких сигналов так и не поступило.

Год назад частный исследовательский институт по изучению неопознанных летающих объектов в Японии заявил, что имеет около 450 свидетельств, доказывающих существование НЛО.

Также прошлым летом тогда еще глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что верит в инопланетян.