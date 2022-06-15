Китайские исследователи считают, что могли обнаружить сигнал инопланетной цивилизации, пишет Bloomberg.

Как сообщается, китайская государственная газета Science and Technology Daily опубликовала отчет, в котором сообщила, что гигантский телескоп Sky Eye, возможно, обнаружил признаки инопланетных цивилизаций.

Однако, по заверению журналистов Bloomberg, отчет вскоре был удален с сайта.

Узкополосные электромагнитные сигналы, обнаруженные Sky Eye, отличаются от ранее захваченных, и команда продолжает их изучение, говорится в отчете.

Bloomberg задается вопросом, почему отчет был удален, учитывая, что новость к моменту удаления уже разошлась по средствам массовой информации и соцсетям. Комментариев китайской стороны по этому поводу не было.

Ранее "Страна" писала о том, как Китай, никуда не торопясь, стал лидером в космической сфере.

Также мы публиковали новость о том, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что верит в инопланетян. Он утверждает, что лично знаком со свидетельствами летчиков, которые в ходе испытательных полетов в 1970-х годах видели необычные явления.