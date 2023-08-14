Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман установил связь между возможным вторжением инопланетян и уровнем инфляции в США.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Кругман считает, что инопланетяне скорее существуют, чем нет, но предпосылок для их контакта с людьми пока нет из-за разного уровня развития цивилизаций. Однако если вторжение инопланетян все же состоится, то это, по мнению экономиста, вызовет всплеск инфляции.

"Я думаю, что мы почти наверняка можем сказать, что это (вторжение - Ред.) вызовет инфляцию. Войны почти всегда это делают. Они всегда связаны с большими государственными расходами", - рассуждает Кругман.

Напомним, недавно в Конгрессе США прошли слушания относительно неустановленных воздушных явлений (этот термин правительство США использует вместо НЛО).

Отставной высокопоставленный офицер США Дэвид Груш рассказал, что США знают о "нечеловеческой" деятельности, вероятно, с 1930-х годов.

Ранее Груш утверждал, что Пентагон имеет целые, а также частично поврежденные корабли инопланетян, из которых делает оружие.

Также мы писали, что в Пентагоне считают, что случаи появления НЛО в США не говорят о наличии внеземной жизни.