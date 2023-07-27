Бывший агент ЦРУ Дэвид Груш заявил в Конгрессе США, что американцы обнаружили 12 мест крушения НЛО и извлекли из них биологические останки нечеловеческого происхождения.

Это первые публичные слушания в конгрессе США о существовании внеземных цивилизаций.

Груш считает, что США, вероятно, знали о "нечеловеческой" деятельности еще с 1930-х годов. Он говорит, что он сам и многие другие военные сталкивался с НЛО.

Военный пилот в отставке Райан Грейвз рассказал, что в 2014 году во время учений недалеко от Вирджинии также столкнулся с неопознанным темным объектом с прозрачной сферой. Он заявил, что свыше 30 человек из его группы наблюдали похожее явление.

Груш заявил, что правительство США готовит репрессии против него и его коллег за сказанное об НЛО.

Все три свидетеля, опрошенные в Конгрессе, считают подобные неопознанные объекты потенциальной угрозой для США.

Ранее Груш утверждал, что Пентагон имеет целые, а также частично поврежденные корабли инопланетян, из которых делает оружие.

Также мы писали, что в Пентагоне считают, что случаи появления НЛО в США не говорят о наличии внеземной жизни.