Министерство обороны США показало недавно рассекреченное видео с НЛО. Неопознанный объект американцы наблюдали в 2022 году над зоной боевых действий на Ближнем Востоке. Однако они не считают, что его происхождение внеземное.

Видеозапись была сделана американским военным беспилотником. На ней можно заметить быстро летящий сферический объект.

Об этом видео рассказал 19 апреля на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США директор управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO) в Пентагоне Шон Кикрпатрик. По его словам, специалисты Пентагона не знают, что это за объект. Киркпатрик добавил, что кроме видео об этом НЛО нет данных.

В AARO не думают, что этот объект мог представлять опасность для воздушных судов. Как сказал Киркпатрик, свидетельств о внеземном происхождении этого НЛО тоже нет.

"AARO пока не нашло достоверных доказательств внеземной активности, внеземных технологий или объектов, бросающих вызов известным законам физики", - подытожил Киркпатрик.

По его словам, этот инцидент является одним из примерно 650 НЛО, за которыми наблюдали в AARO. Большинство из них имеют естественную природу, которую легко объяснить.

Как мы писали, прошлым летом в Пентагоне создали управление по обнаружению аномальных объектов и НЛО в любых средах.