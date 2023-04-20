Случаи появления неопознанных летающих объектов (НЛО), фиксируемые США, до настоящего времени не свидетельствуют о наличии внеземной жизни. Однако они могут свидетельствовать о деятельности иностранных участников.

Об этом заявил директор управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO) в Пентагоне Шон Кикрпатрик, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"В нашем исследовании AARO не обнаружило достоверных свидетельств инопланетной активности, внеземной технологии или объектов, которые бросают вызов известным законам физики", – сказал Киркпатрик.

Он сообщил, что Пентагон выявил 650 инцидентов с НЛО, которые попали в американское воздушное пространство с лета 2022 года.

"По данным на текущую неделю, мы изучаем более 650 объектов", - сказал он. По его словам, примерно половина из них может быть воздушными шарами или чем-то похожим на воздушные шары. Киркпатрик не уточнил, происхождение какого числа объектов уже удалось установить, сказав лишь, что "этот процесс идет".

Представитель Пентагона также добавил, что у него "есть подозрения", что некоторые из этих объектов могут быть связаны "с иностранными [разведывательными] возможностями". Отвечая на вопрос о том, могут ли среди этих объектов быть российские или китайские разведывательные аппараты, Киркпатрик заявил: "Это очень сложно [определить], если на борту того, за чем мы следим, нет китайского или российского флага".

Ранее глава НАСА Билл Нельсон сказал, что США участвуют вместе с Китаем в гонке за первенство в космосе, а с Россией - сотрудничают.

В январе сообщалось, что на территории США военнослужащие американских ВВС и ВМС наблюдали более 500 случаев появления НЛО.