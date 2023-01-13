На территории США военнослужащие американских ВВС и ВМС наблюдали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО). Это может угрожать безопасности полетов и создает потенциальную опасность сбора противником информации.

Об этом пишут американские медиа со ссылкой на доклад аппарата директора Национальной разведки США, незасекреченная версия которого была опубликована 12 января.

Согласно докладу, в период до 5 марта 2021 года поступило 144 сообщения об НЛО в общей сложности за 17 лет наблюдений. С тех пор разведслужбы узнали еще о 247 случаях.

Пока специалисты занимались подготовкой отчета, они обнаружили, что в статистике не учли еще 119 сообщений об НЛО. К 30 августа 2022 года аппарат директора Национальной разведки США суммарно принял и каталогизировал сообщения о 510 неопознанных воздушных явлениях.

Больше половины из попавших в отчеты объектов продемонстрировали "ничем не примечательные характеристики", говорится в докладе. Специалисты признали 26 из них беспилотниками. Еще 163 объекта, по версии разведслужб, оказались воздушными шарами или были на них похожи. Шесть явлений разведка связала с погодой, птицами и летающим в воздухе мусором.

"Некоторые из этих нехарактерных БПЛА продемонстрировали необычные летные характеристики или эксплуатационные возможности и требуют дальнейшего анализа", - говорится в документа.

Большинство новых сообщений о неопознанных объектах поступило от пилотов и операторов ВМС и ВВС США, уточнили авторы документа. Число зарегистрированных инцидентов резко выросло из-за "лучшего понимания возможных угроз, которые может представлять НЛО либо для безопасности полетов, либо в качестве платформы сбора данных потенциальным противником", полагают они.

"Независимо от метода сбора данных или подачи отчета во многих сообщениях недостаточно подробностей, чтобы с высокой степенью уверенности дать объяснение неопознанному воздушному явлению", — констатируется в документе.

В нем обращается внимание на то, что "дополнительная информация приводится в засекреченной версии данного доклада", который будет предоставлен членам Конгресса США.

На доклад отреагировала западная пресса.

Так, издание The Wall Street Journal обратило внимание на то, что если раньше к сообщениям об НЛО относились со скепсисом, то сейчас они приковывают все больше внимания, а Конгресс даже обязал Пентагон учредить специальное управление по наблюдению за НЛО и их изучению.

The Guardian объясняет всплеск интереса к НЛО позицией американских военных, которые опасаются, что все это на самом деле - прорывные технологии стратегических соперников.

В октябре "Страна" писала, что НАСА впервые организовало группу по исследованию НЛО. В нее вошли 16 экспертов из различных научных областей, от физики до астробиологии.