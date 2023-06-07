У Министерства обороны США есть целые, а также частично поврежденные корабли инопланетян.

Об этом сказал бывший сотрудник американской разведки Дэвид Груш, руководивший анализом непонятных аномальных явлений (UAP) в агентстве Министерства обороны США в интервью изданию Debrief.

По словам Груша, речь идёт о "целых и частично целых" транспортных средствах неземного происхождения, которые находятся в распоряжении американского правительства.

"Конечно, когда вы находите что-то, что либо приземлилось, либо разбилось, иногда вы сталкиваетесь с мертвыми пилотами. Верьте или нет, как бы фантастически это ни звучало, это правда", - сказал он.

Бывший сотрудник Пентагона заверил, что лично видел машины инопланетян, но не раскрыл, где они могут храниться, так как опасается мести со стороны правительственных чиновников.

Груш утверждает, что Пентагон в сотрудничестве с представителями других стран занимаются сверхсекретными разработками, стремясь переделать обломки инопланетных аппаратов в оружие. По мнению экс-разведчика, именно полученные технологии внеземного происхождения использовались для получения преимущества в "80-летней погоне вооружений".

Также Груш заявил Конгрессу, что эта информация была незаконно скрыта от законодателей США, недавно проведших слушания по поводу деятельности НЛО.

После того как интервью вызвало большой резонанс, Пентагон опроверг слова Груша.

Об этом сообщает Fox News.

Представитель Министерства обороны Сьюзан Гоф сообщила телеканалу по электронной почте, что нет "поддающейся проверке информации, подтверждающей утверждения" Груша.

Между тем в США НЛО активно изучают. Как мы писали, осенью NASA впервые организовало группу по исследованию НЛО. В нее вошли 16 экспертов из различных научных областей, от физики до астробиологии.

А весной на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США выступил директор управления по разрешению аномалий во всех областях с докладом об НЛО.