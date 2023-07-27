В Конгрессе США состоялись слушания относительно неустановленных воздушных явлений (этот термин правительство США использует вместо неопознанных летающих объектов - НЛО).

На нем показания давали три высокопоставленных офицера США, один из которых сейчас в отставке - майор в отставке и экс-агент ЦРУ Дэвид Груш. Он сделал наиболее сенсационные заявления.

Груш сообщил, что США, вероятно, знают о "нечеловеческой" деятельности с 1930-х годов. По его словам, источниками информации для него стали "люди с давним опытом легитимности". Они поделились с ним фото, официальной документацией или просто озвучивали секретные данные в разговорах.

Груш также заявил со ссылкой на "людей в программе, которая обнаруживает НЛО и занимается реверс-инжинирингом НЛО", что среди некоторых разбитых кораблей были найдены биологические останки.

В ответ на вопросы, были ли останки человеческими, Груш сказал, что они были "не человеческие".

В ходе слушаний Груш в ответ на уточняющие вопросы неоднократно говорил, что не может комментировать некоторые из тем публично, поскольку информация секретна.

Во время слушания конгрессмен Тим Берчетт спросил, владеет ли Груш какими-либо знаниями о людях, потенциально пострадавших от попыток скрыть внеземные технологии, на что тот ответил утвердительно.

Между тем Пентагон отрицает заявления Груша о сокрытии или существовании правительственной программы, связанной с НЛО.

В своем заявлении пресс-секретарь Минобороны США Сьюзан Гоф заявила, что во время слушаний не прозвучало "никакой информации, которую можно проверить, чтобы подтвердить утверждение о том, что любые программы по владению внеземными материалами или реверс-инжинирингу внеземных материалов существовали в прошлом или существуют сейчас".

Сегодня мы приводили другие заявления Груша на слушаниях.

Также мы писали, что Груш и ранее утверждал, что Пентагон имеет целые, а также частично поврежденные корабли инопланетян, из которых делает оружие.