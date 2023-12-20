Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) впервые транслировало видео в высоком разрешении из дальнего космоса с помощью лазера.

Видео в высоком разрешении с котом по кличке Тейтерс удалось передать с борта аппарата "Психея" на 31 млн километров при помощи системы оптической связи в дальнем космосе (Deep Space Optical Communications, DSOC).

Видео загрузили на "Психею" перед запуском. В ролике рыжий кот, питомец одного из сотрудников Лаборатории реактивного движения НАСА, играет с лазерной указкой. Закодированный 15-секундный ролик передали с "Психеи" на телескоп Хейла в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института. Его также транслировали в прямом эфире в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене.

Максимальная скорость передачи данных по лазеру составила 267 Мбит/с, средняя — 62,5 Мбит/с. На передачу ролика ушло всего 1,5 минуты.

В НАСА отметили, что лазер способен передавать данные со скоростью, которая в 10–100 раз превышает скорость радиоволновых систем, традиционно использующихся в других миссиях. При этом расстояние между космическим кораблем "Психея" и телескопом Хейла в 80 раз превышает расстояние от Земли до Луны.

"Увеличение нашей пропускной способности очень важно для достижения наших исследовательских и научных целей. Мы с нетерпением ждём дальнейшего развития технологии для будущих межпланетных миссий", — объяснила важность эксперимента заместитель администратора НАСА Пэм Мелрой.

В агентстве надеются, что эксперимент проложит путь для связи для передачи в будущем больших объёмов научной информации, включая фото высокой чёткости и UHD-видео во время "следующего гигантского скачка человечества — отправки людей на Марс".

Ранее в НАСА назвали неподъемной стоимость обслуживания ракеты SLS для лунной программы.

Также НАСА публиковало фото марсианского пейзажа, сделанные космическим вертолётом.